Đề nghị truy tố nữ “tỉ phú hột xoàn”

Bị can Hoa chuyên kinh doanh, mua bán hột xoàn tại các chợ An Đông (quận 5), Vườn Chuối, Bàn Cờ (quận 3). Đối tượng này gặp nhiều người và “nổ” về cơ sở kinh doanh quy mô lớn (thực chất là của người khác) nhằm tạo sự tin tưởng. Sau đó, bà Hoa huy động vốn từ các cá nhân với tiền lãi từ 10% đến 15%. Nhiều người do hám lời đã thế chấp tài sản, thậm chí vay mượn tiền để cho vay lại nhằm lấy lãi. Sau khi huy động được khoảng 500 tỉ đồng, trả được chút tiền lãi vào thời gian đầu, bà Hoa trì hoãn trả nợ hoặc “xù” nợ rồi bỏ trốn. Đến nay đã có hàng chục người là nạn nhân của bà Hoa. Tháng 9-2010, Cục Cảnh sát hình sự phía Nam đã bắt giữ bà Hoa.

LƯU NGUYỄN