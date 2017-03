Đề nghị truy tố sáu bị can mua bán bằng giả

(PL)- Ngày 14-1, Thượng tá Lê Văn Công, Trưởng Công an huyện Mộc Hóa (Long An), cho biết đang làm thủ tục chuyển hồ sơ sang VKSND huyện đề nghị truy tố sáu bị can trong đường dây môi giới, mua bán bằng tốt nghiệp THPT giả hệ bổ túc mang tên Trường CĐ nghề số 8 Bộ Quốc phòng.

Trong số này, có năm bị can là cán bộ công tác tại các xã Bình Hiệp, Bình Hòa Đông, Thạnh Trị (huyện Mộc Hóa), xã Tân Ninh (huyện Tân Thạnh) và một bị can ở phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng loạt bài “Bằng giả muôn mặt ở đồng bằng sông Cửu Long” phản ánh nhiều cán bộ mua bằng giả để được thăng chức và tại vị. Mặc dù số cán bộ xài bằng giả bị phát hiện lên đến trên 100 nhưng qua điều tra, Công an huyện Mộc Hóa chỉ có đủ cơ sở kết luận 40 bộ hồ sơ mua bán bằng giả, dưới sự chủ mưu của ông Nguyễn Đình Đạt (ngụ TP Biên Hòa) và ông Lê Văn Viên (cán bộ UBND xã Bình Hiệp, đã bị đình chỉ công tác). Hiện Công an huyện Mộc Hóa đã thu giữ số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng tổng cộng gần 166 triệu đồng. T.PHÚC