Đề nghị tước quân tịch một CSGT

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trong thời gian công tác tại Đội CSGT Công an TP Biên Hòa, Thanh đã mượn tiền của nhiều người. Do không có tiền trả và liên tục bị nhiều người đòi nợ, Thanh đã mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mượn hàng chục xe máy đắt tiền của nhiều người đem đi cầm. Thanh còn làm giả nhiều giấy chứng minh công an nhân dân đem đi cầm. Do trả nợ không hết, Thanh đã tự động rời vị trí công tác, từ đó nhiều nạn nhân làm đơn tố cáo Thanh đến Công an TP Biên Hòa.

DUY ĐÔNG