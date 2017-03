Đề nghị ứng cứu sự cố dầu tràn trên biển

Ngày 12.12, tàu Hoàng Sơn South gồm 23 thủy thủ trên đường vận chuyển 12.870 tấn bắp hạt, 850 thùng sơn cùng với lượng nhiên liệu trên tàu là 180 tấn dầu FO, 40 tấn dầu DO trên đường đến Hải Phòng, khi đến vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý về hướng đông bắc đã bị va vào bãi đá ngầm làm thủng 2 két dầu, nước tràn vào buồng máy.



Ngay sau khi xảy ra sự cố, các ngành chức năng ở Quảng Ngãi đã lập tức điều phương tiện ra ứng cứu, đưa các thủy thủ, hàng hóa lên tàu cứu nạn an toàn, sau đó tiến hành bơm 40 tấn dầu DO.



Riêng lượng dầu FO do áp lực nước quá lớn nên không kịp bơm đã tràn ra biển và lan ra diện rộng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không xử lý kịp thời.





Theo Hiển Cừ (TNO)