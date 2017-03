Đề nghị xem lại trách nhiệm nguyên trưởng Công an TP Biên Hòa

Theo hồ sơ, giữa năm 2010 ông Long (đang là trưởng Công an TP Biên Hòa, ủy viên ban thường vụ Thành ủy TP Biên Hòa) bị tình nghi có dấu hiệu quan hệ trên mức bình thường với giang hồ Long “Thanh” - một đối tượng bị bắt trong chuyên án 109 L.

Vì vậy, khoảng 10 ngày trước khi Thành ủy Biên Hòa tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 (5-8-2010), ban giám đốc Công an Đồng Nai đề nghị Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo ông Long tự rút tên khỏi danh sách bầu cử và ứng cử.

Khi chuyên án 109 L mở rộng cuối năm 2010, ông Long được thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai mời làm rõ hai vấn đề: quan hệ giữa ông với Long “Thanh” và có hay không việc bỏ lọt tội phạm trong quá trình làm thủ trưởng cơ quan điều tra của Công an TP Biên Hòa.

Sau thanh tra, ông Long bị ban giám đốc Công an Đồng Nai điều động về văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, sau đó ra hình thức kỷ luật cách chức trưởng Công an TP Biên Hòa vào đầu tháng 1-2011 để chờ xử lý về mặt Đảng.

Theo Hà Mi (Tuổi Trẻ)