Đề nghị xem xét lại kết quả điều tra vụ nhà báo bị đốt

Theo ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An và quyết định truy tố của VKSND tỉnh Long An đối với một mình bà Trần Thúy Liễu là có dấu hiệu lọt người, lọt tội, chưa xác định đúng sự thật khách quan của vụ án.

Báo Người Lao Động đề nghị làm rõ những cuộc điện thoại, tin nhắn và mối liên hệ bất thường giữa ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên cán bộ Chi cục QLTT tỉnh Long An) với bà Liễu. Cũng theo báo này, việc các cơ quan tố tụng tỉnh Long An không đưa lời sinh cung của bị hại vào hồ sơ vụ án là sai lầm nghiêm trọng. Ngoài ra, việc tiến hành thực nghiệm điều tra chưa phù hợp với quy định của pháp luật; lời khai của nhân chứng, người liên quan, bị can còn rất nhiều mâu thuẫn; động cơ, mục đích phạm tội của bà Liễu chưa được rõ ràng...

TÂM PHÚC