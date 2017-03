Đề nghị xử lý một nhà báo liên quan đến vụ án hối lộ

(PL)- Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa gửi công văn cho cơ quan chức năng đề nghị thu hồi thẻ nhà báo của phóng viên Hoàng Khương (báo Tuổi Trẻ) do liên quan đến vụ án Huỳnh Minh Đức - nguyên thượng úy Công an quận Bình Thạnh nhận hối lộ.

Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Minh Đức về tội nhận hối lộ và Tôn Thất Hòa, giám đốc DNTN Duy Nguyên, về tội môi giới hối lộ. Riêng Trần Anh Tuấn bị khởi tố về tội đưa hối lộ nhưng được tại ngoại. Tại quyết định khởi tố bị can Hòa, cơ quan điều tra nhận định: Hòa đã có hành vi móc nối nhận tiền của Trần Anh Tuấn và Nguyễn Văn Khương (nhà báo Hoàng Khương - PV), đưa cho Đức giải quyết trái quy định đối với xe vi phạm giao thông và đua xe trái phép. Quyết định khởi tố Tôn Thất Hòa ghi rõ: Nhận tiền của Nguyễn Văn Khương (tức Hoàng Khương - PV). Theo kết quả điều tra, ngày 25-6-2011, một người tự xưng là Hùng cùng Tôn Thất Hòa liên lạc với Đức ra quán ăn trên đường D5 Văn Thánh, quận Bình Thạnh để nhờ Đức lấy xe máy bị tạm giữ do tham gia đua xe trái phép ra khỏi nơi tạm giữ và không bị xử phạt. Tại đây, Hùng và Hòa đưa cho Đức 15 triệu đồng. Sau đó, Đức đã trả xe máy cho Hùng trái quy định. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ. PV