Đề nghị xử lý nghiêm hai công an đánh nhà báo

“Năm người trên đều cho rằng động cơ đánh người do không giữ được bình tĩnh” - ông Cảnh nói.

Ông Cảnh cho biết thêm: Công an đã có yêu cầu nhưng hai nhà báo từ chối giám định tỉ lệ thương tật. Theo quy định, trường hợp này nếu không có kết quả giám định thì công an không thể xử lý hình sự. Do đó, chúng tôi đã thống nhất xử lý như sau: Đối với hai công an có hành vi trên thì xử lý nghiêm theo quy định của ngành; đối với ba dân phòng thì phôtô hồ sơ của ba người này, gửi cho Công an huyện Văn Giang để có cơ sở ra quyết định xử phạt hành chính. Việc xử lý cụ thể năm người này phụ thuộc vào cơ quan công an nhưng chắc chắn trong tuần này sẽ có quyết định.

Cùng ngày, Công an huyện Văn Giang đã khởi tố thêm hai bị can tham gia đánh người dân thôn 1, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên vào chiều 12-7. Tuy nhiên, hai người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

THANH LƯU