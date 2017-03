Đề nghị xử phạt người nuôi nhốt hai con hổ

(PL)- Ngày 12-11, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đề nghị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt chị Nguyễn Thị Thể

(trú tại xóm Phú Bình, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) vì đã vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng và tịch thu tang vật là hai con hổ sống. Như đã đưa tin, sáng 6-11, lực lượng công an huyện kiểm tra, thu giữ hai con hổ trên từ hộ của ông Nguyễn Văn Sáng (trú ở xóm 5, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu) đang nuôi nhốt trái phép. Ông Sáng khai hai con hổ này do chị Thể gửi nuôi từ ngày 2-11. Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu cho biết sẽ giao hai con hổ trên cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã chăm sóc để làm quen với môi trường sống tự nhiên sau đó thả về rừng. Hai con hổ trên là cá thể động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm (nhóm IB). ĐẮC LAM