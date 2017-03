Đề phòng mất tiền từ thẻ ATM

Thực tế cho thấy các giao dịch bằng thẻ ATM chủ yếu là rút tiền mặt, thanh toán tiền mua hàng hóa. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch chủ thẻ có thể để lộ thông tin cá nhân hoặc do tính bảo mật của các loại thẻ chưa cao, dẫn đến tiền trong thẻ không cánh mà bay.







Rút tiền ở máy ATM lộ thiên, đông người dễ bị lộ thông tin.



Theo Thy Thơ (NLĐ)

Gần đây, cơ quan điều tra đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm trong nước lẫn quốc tế liên quan đến việc làm giả thông tin thẻ để lấy tiền của người khác. Bọn tội phạm rất tinh vi, chỉ cần một chút sơ hở nhỏ của chủ thẻ là chúng có thể trộm thông tin.Theo cơ quan chức năng, đánh cắp thông tin nhận diện cá nhân là một hiện trạng đáng báo động, thường dẫn đến gian lận trong giao dịch thẻ tín dụng. Phương thức bảo vệ hiệu quả nhất là chủ thẻ không cho kẻ xấu có cơ hội tiếp cận thông tin cá nhân. Cụ thể, chủ thẻ không để ví, túi xách không có người giữ, không để CMND, giấy khai sinh hay hộ chiếu trong ví hay túi xách; ký tên lên mặt sau chiếc thẻ tín dụng bằng bút mực không phai, không vứt bỏ hóa đơn trong thùng rác công cộng; không cung cấp thông tin thẻ thanh toán hay số tài khoản cho bất kỳ ai qua điện thoại, trừ phi chủ thẻ hoàn toàn tin rằng việc cung cấp thông tin là thật sự an toàn và cần thiết.Một cán bộ ngân hàng (NH) ở TPHCM cho biết: Đối với thẻ tín dụng, do loại thẻ từ có tính bảo mật thấp nên bọn tội phạm có thể khai thác được thông tin của chủ thẻ từ dữ liệu mà đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ truyền về NH. Do đó, chủ thẻ nên sử dụng thẻ chip, bởi loại thẻ này có tính bảo mật cao, gắn liền với công nghệ hiện đại khiến bọn tội phạm chưa xâm nhập được.Theo các chuyên gia về thẻ, để tự bảo vệ mình, chủ thẻ không được chủ quan. Trước hết, chủ thẻ không được cho người khác mượn thẻ, không để lộ mật khẩu giao dịch, số thẻ, người đứng tên thẻ… bởi kẻ xấu có thể sẽ tận dụng các thông tin này để làm thẻ giả, trực tiếp rút tiền tại máy ATM hoặc mua hàng hóa. Đối với trường hợp mất thẻ, chủ thẻ cần thông báo ngay cho NH để NH khóa tài khoản thẻ. Thế nhưng, chẳng may NH đã hết giờ làm việc, chủ thẻ sẽ đứng trước nguy cơ mất tiền. Vì thế, người tiêu dùng nên sử dụng thẻ của NH có đường dây nóng chăm sóc khách hàng 24/24 giờ. Mặt khác, chủ thẻ nên sử dụng các công cụ cảnh báo qua SMSBanking, Mobile Banking..., thường xuyên kiểm số dư tài khoản nhằm sớm phát hiện những giao dịch không do chủ thẻ thực hiện, rồi báo ngay cho NH phát hành thẻ để hạn chế tình trạng mất thêm tiền.Ngoài ra, để tự bảo vệ mình khi mua hàng qua mạng, chủ thẻ nên lựa chọn giao dịch tại các website bán hàng uy tín, có áp dụng phương thức bảo mật trên địa chỉ truy cập, thường có ký hiệu ổ khóa ở góc dưới bên phải màn hình. Tại nơi nhập thông tin thẻ, phải có tên và logo của đơn vị cung cấp cổng thanh toán…