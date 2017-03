Để việc dán tờ rơi vào ... quy củ!

Việc làm này khá có ích và mang lại hiệu quả, thủ tục đăng ký dán tờ rơi cũng gọn lẹ. Bản thân những DN làm ăn lớn và lâu dài sẽ tiện hơn trong quảng cáo và cũng không phạm luật. Anh PHẠM CÔNG HÂN, chủ một DN đăng ký tại điểm dán quảng cáo rao vặt ở Tân Phú, Tân Bình, Dĩ An Việc xây bảng dán thông tin quảng cáo miễn phí này chỉ làm giảm chứ không thể làm triệt để quảng cáo rao vặt được. Bởi có bảng dán nhưng lại ít địa điểm mà nhu cầu quảng cáo thì lớn. Chúng tôi cần càng nhiều người đọc thông tin càng tốt nhưng nếu chỉ dán ở các bảng này thì ít người đọc được, từ đó lượng khách hàng của chúng tôi sẽ giảm đáng kể. Ông ĐẶNG VĂN TUẤN, một người dán quảng cáo ở khu phố Đông Tân, Dĩ An Năm 2012, UBND thị xã Dĩ An đã đề nghị Bộ TT&TT cắt 300 số điện thoại liên lạc, xử phạt 27 trường hợp vi phạm. Năm 2013, đề nghị cắt 420 số điện thoại và xử lý 11 trường hợp vi phạm. Từ năm 2014 đến nay, tình trạng vi phạm trong việc phát tờ rơi quảng cáo đã giảm 50% so với những năm trước.