Đề xuất mức tiền lương tối thiểu 2014 tăng hơn 30%

(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)



Theo Hồng Kiều (Vietnam+)



Đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo mức sống tối thiểu của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2013 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 4/9.Viện Công nhân-Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã thực hiện khảo sát mức sống tối thiểu của người lao động năm 2013 tại 68 doanh nghiệp với hơn 1.900 phiếu hỏi, phỏng vấn sâu.Kết quả khảo sát cho thấy, tiền lương trung bình của người lao động đạt 3,667 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, vùng I là 4,037 triệu đồng/tháng, vùng II là 3,830 triệu đồng/tháng, vùng III là 3,480 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,312 triệu đồng/tháng.Nhìn chung, tiền lương bình quân của người lao động nhận được còn thấp. Người lao động có mức lương dưới 4 triệu đồng/tháng chiếm 62%, trong đó có 5,2% lao động có mức lương dưới 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, những tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, sản xuất đình trệ nên các khoản thu nhập ngoài lương của người lao động đạt được không nhiều.Dựa vào phương pháp xác định mức sống tối thiểu theo nhu cầu tối thiểu của người lao động trên địa bàn khảo sát, mức sống tối thiểu chung năm 2013 (chưa tính nuôi con) là 1,928 triệu đồng/tháng và nếu tính cả nuôi con là 3,278 triệu đồng/tháng.Theo khảo sát, nhu cầu lương thực, thực phẩm tại vùng I và II thấp hơn nhiều nhu cầu phi lương thực (thuê nhà, đi lại, điện, nước, học hành của con cái..). Đặc biệt, đời sống người lao động nhập cư tại những nơi có nhiều khu công nghiệp tập trung như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương rất khó khăn. Hầu như toàn bộ tiền lương, thu nhập của người lao động đã chi hết cho cuộc sống thiết yếu của họ, không còn tích lũy.Từ kết quả khảo sát, Viện Công nhân-Công đoàn dự báo mức sống tối thiểu năm 2014 tại vùng I sẽ là 4,113 triệu đồng/tháng, vùng II là 3,41 triệu đồng/tháng, vùng III là 3,014 triệu đồng/tháng, vùng IV là 2,435 triệu đồng/tháng.Dựa vào dự báo mức sống tối thiểu, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã đề xuất hai phương án mức lương tối thiểu năm 2014 . Đây cũng sẽ là ý kiến của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam đề xuất với Hội đồng Tiền lương quốc gia để xác định mức lương tối thiểu năm 2014.Theo phương án một, mức lương tối thiểu năm 2014 sẽ được điều chỉnh tăng thêm so với năm 2013 từ 400.00-850.000 đồng (khoảng 24-36%) và đáp ứng 77-84% so với nhu vầu mức sống tối thiểu của người lao động.Lương tối thiểu vùng I tăng từ 2,35 đồng lên 3,2 triệu đồng, vùng II tăng từ 2,1 triệu đồng lên 2,75 triệu đồng, vùng III từ 1,8 triệu đồng tăng lên 2,4 triệu đồng, vùng IV tăng từ 1,650 triệu đồng lên 2,05 triệu đồng.Theo phương án hai, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng ít hơn, từ 350.000-750.000 đồng (21-32%), đáp ứng khoảng 75-82 nhu cầu sống tối thiểu. Mức lương tối thiểu năm 2014 vùng I tăng lên 3,1 triệu đồng, vùng II tăng lên 2,65 triệu đồng, vùng III tăng lên 2,3 triệu đồng, vùng IV tăng lên 2 triệu đồng.Mặc dù đa số lương người lao động đều cao hơn mức lương tối thiểu, nhưng việc điều chỉnh mức lương tối thiểu hàng năm đều ảnh hưởng rất lớn tới việc thỏa thuận tăng lương giữa người lao động và chủ doanh nghiệp.Năm nay, mức lương tối thiểu sẽ do Hội đồng Tiền lương quốc gia (gồm đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) thỏa thuận và trình Chính phủ phê duyệt thay vì chỉ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình như các năm trước./.