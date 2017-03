Đề xuất thành lập cơ quan giám sát độc lập việc thực hiện quyền trẻ em

Ông Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng, đã nhận xét như thế trong hội thảo góp ý hoàn thiện cơ chế giám sát thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp với UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) tổ chức ngày 28-8.

Dẫn lại trường hợp bé gái ở Thanh Xuân, Hà Nội bị bạo hành suốt 13 năm bằng các hình thức: dùng kìm kẹp da thịt em, dùng dây điện đánh, làm việc liên tục từ 4 giờ 30 sáng đến khuya bất kể ốm đau, ông An đặt câu hỏi: “Tại sao xã, phường, quận nào cũng có nhà chức trách, cơ quan, đoàn thể nhưng lại không biết để can thiệp những chuyện này?”. Từ đó, ông An đề xuất cần phải có một thiết chế riêng thực hiện giám sát độc lập việc thực hiện quyền trẻ em.

Đồng tình, TS Nguyễn Hải Hữu, nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB-XH, cho rằng Quốc hội có thể thành lập một cơ quan giám sát độc lập gọn nhẹ, có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Quốc hội. Hoặc công tác giám sát thực hiện quyền trẻ em cũng có thể giao về cho MTTQ VN, Trung ương Đoàn Thanh niên…

CHÂN LUẬN