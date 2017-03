Đêm nay bão số 2 gây mưa lớn tại miền Bắc

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 4h sáng nay (22/6), vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 590 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Đến 4h ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.





Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.



Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông, ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vịnh Bắc Bộ từ chiều nay (22/6), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.







Bão số 2 gây mưa lớn tại miền Bắc đêm nay



Theo Phạm Thanh (DT)



Ngoài ra do ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh nên khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy.Trong ngày 21/6, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tổ chức thông báo về diễn biến bão số 2 cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động di chuyển thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm trong 1 - 2 ngày tới được xác định là vùng biển phía bắc vĩ tuyến 17. Các tỉnh, thành cũng phải quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (22/6), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ. Tuy nhiên, từ ngày mai (23/6) nắng nóng sẽ kết thúc do xuất hiện mưa, giông.Phía tây Bắc bộ, trời nắng, có nơi có nắng nóng; đêm mưa to, có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 33 - 36 độ.Phía đông Bắc bộ, trời nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có nơi mưa rất to. Vùng ven biển từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 33 - 36 độ.Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nắng, có nơi có nắng nóng; phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.Tây Nguyên, có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ.Nam Bộ, ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.