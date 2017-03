Đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.



Ở vùng biển phía Nam, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ vẫn đang tiếp tục duy trì và hoạt động ổn định, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Định-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.



Dự báo chi tiết các vùng ngày hôm nay, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Từ đêm nay gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.



Khu vực Hà Nội ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, từ đêm nay gió đông bắc mạnh cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.



Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ. Từ đêm nay gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.



Các tỉnh Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C./.





Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)