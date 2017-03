Đêm nay, miền Bắc đón thêm một đợt lạnh mới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều ngày 9/1 có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng có băng giá.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, có nơi dưới 8độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17độ C, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu: 21 - 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, riêng phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, phía nam 14 - 17độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C, phía nam 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 11 - 14 độ C.





Theo C.L. (CAND)