Đem xác người vào “quậy” UBND huyện

Nguyên do có một nghi phạm đột tử trong Trại tạm giam Công an huyện Thới Bình và gia đình đã mang xác đến trụ sở UBND huyện nằm vạ khiếu nại.

Trước đó, sáng 23-7, Công an huyện Thới Bình khởi tố, bắt tạm giam Dương Tấn Thường (ngụ xã Đông Hưng B, huyện An Minh, Kiên Giang) về hành vi cố ý gây thương tích. Thường được đưa vào phòng tạm giam của Công an huyện Thới Bình. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, các phạm nhân cùng phòng tri hô Thường mệt và sắp chết. Công an đưa Thường đến bệnh viện cấp cứu nhưng Thường đã tắt thở trên đường đến bệnh viện.

Người dân hiếu kỳ vây quanh trụ sở UBND huyện Thới Bình xem vụ “xác chết nằm vạ”. Ảnh: TRẦN VŨ

Đến sáng 24-7, người thân của Thường đến nhận xác và cho rằng Công an huyện Thới Bình có liên quan nên không chịu cho khám nghiệm tử thi. Công an tỉnh Cà Mau vận động gia đình chấp thuận cho mổ tử thi. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, gia đình đã mang xác Thường vào trụ sở UBND huyện Thới Bình đắp chiếu, đốt nhang và thuê trống đánh làm đám tang. Giải thích về hành động trên, bà Hồ Thị Trinh, mẹ của Thường, nói: “Tôi cần được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Hoàng Hiệp, Bí thư Huyện ủy huyện Thới Bình, cho biết: “Theo điều tra bước đầu của công an huyện, một số nghi phạm giam cùng phòng với Thường có đánh nhau với Thường. Sau đó, Thường đi tắm, kêu đau bụng rồi ngất xỉu, các phạm nhân đã tri hô để quản giáo đưa Thường đi bệnh viện. Chúng tôi đã giải thích với gia đình, cái chết của Thường sẽ được điều tra làm sáng tỏ. Còn số tiền 30 triệu đồng là do Huyện ủy, UBND huyện cùng đoàn thể địa phương xét thấy hoàn cảnh Thường nghèo khó nên hỗ trợ chi phí mai táng”.

TRẦN VŨ