Đến hẹn phòng trọ lại...tăng giá

Giá phòng trọ tăng khoảng 20% dịp này



Mấy ngày nay, chị Nguyễn Thị Nguyệt quê Nghệ An cùng cô con gái mới trúng tuyển Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội loay hoay đi tìm phòng trọ nhưng vẫn chưa tìm ra vì giá cả quá cao so với dự tính ban đầu của gia đình.



Ra Hà Nội chẳng có người thân nên chị Nguyệt đành thuê tạm nhà nghỉ bình dân. Chị cho biết, mặc dù chưa đến ngày nhập học nhưng khi biết tin con đậu đại học, cả nhà đã tính cho con ra sớm để mong tìm được nơi ăn chốn ở phù hợp với thu nhập của vợ chồng chị, nếu ra cận ngày e không còn phòng mà thậm chí giá lại cao gấp bội, trong khi thu nhập chính nhà chị chỉ từ mấy sào ruộng.



"Giá phòng trọ tại khu vực đường Chùa Láng phổ biến từ 1.200.000 – 1.800.000 đồng/phòng tuỳ loại. Nếu phòng khép kín, diện tích 20m2, cao nhất 1.800.000 đồng/phòng, phòng nhỏ hơn thì cũng phải 1.500.000 đồng/phòng. Còn lại các loại phòng trọ bình dân không dưới 1.000.000đồng/ phòng" - chị Nguyệt nói sau vài ngày khảo sát.



Trong khi đó, bạn Nguyễn Văn Quân, sinh viên trường năm thứ hai Trường ĐH GTVT vừa đặt chân về khu phòng trọ của mình sau hơn 1 tháng nghỉ hè đã được chủ nhà nhắc nhở chuyện tăng giá phòng lên 200.000 đồng. Trước kia, phòng Quân thuê diện tích 10m2 giá 700.000 đồng, giờ tăng lên 900.000 đồng. Quân chia sẻ, kế hoạch chi tiêu hàng tháng phải tính toán lại, chắc phải tính đến tìm thêm việc để làm đỡ đi phần nào cho bố mẹ ở quê.



Phan Thị Mai (Hà Tĩnh), sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội đã phải thốt lên: Khổ quá! Tôi ra đây đã được hơn một tuần, ngày nào cũng đạp xe đi tìm nhà trọ nhưng vẫn chưa tìm được. Muốn tìm một chỗ để yên tâm học tập mà sao khó quá. Mai cho biết, hiện tại chị phải tá túc ở nhà một người bạn đang làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long cách trường gần 20km. Mỗi sáng, chị phải dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị cho việc tới trường.



Tăng là lẽ đương nhiên!



Chị Nguyễn Thị Hiền, chủ dãy trọ ở ngõ 150 Chùa Láng cho biết, các phòng theo mô hình dãy trọ, chung công trình phụ ở ngoài, nền xi măng, 12m2 ngày trước có giá từ 600 – 700.000 đồng thì bây giờ đều lên đến 1.200.000 đồng. Giá phòng tăng lên theo mặt bằng chung, một số phòng cho thuê gần các trường đại học đều có giá trên 1.500.000 đồng, tùy căn hộ khép kín hay không. Sắp đến ngày các sinh viên mới trúng tuyển nhập học, cùng với đó là lượng sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường có nhu cầu ở lại Hà Nội làm việc tăng cao nên chuyện tăng tiền phòng là lẽ đương nhiên!



Theo khảo sát của phóng viên, hiện tại các địa điểm cho thuê trọ ở khu vực Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng đều đã rục rịch điều chỉnh giá phòng, tuỳ từng trường hợp cụ thể nhưng mức tăng cũng từ 100.000 – 200.000 đồng/phòng. Ngoài ra, để chắc chắn hơn trong việc giữ phòng cho thuê, các chủ nhà yêu cầu cọc trước 500.000 đồng và trả tiền phòng, tiền nước ngay tháng đầu tiên khi bắt đầu vào ở.



Chuyện chủ nhà trọ “làm giá” với sinh viên đầu năm hầu như năm nào cũng tái diễn trên địa bàn các thành phố có đông các trường đại học và nó tăng đột biến khi các trường bắt đầu làm thủ tục nhập học. Biết là giá đắt nhưng nhiều sinh viên cũng đành bấm bụng chấp nhận kí vào bản hợp đồng thuê trọ chỉ vì lý do muôn thuở là sợ không có phòng trọ lúc nhập học.



Điều đáng nói là lấy giá phòng cao, tiền điện nước cũng tăng gấp 2 - 3 theo giá quy định nhưng chất lượng phòng trọ luôn tỷ lệ nghịch với giá thuê. Nhiều người còn ví von rằng, nếu các phòng trọ nằm trong diện “bình ổn giá” như các mặt hàng thiết yếu thì chắc chắn phụ huynh và sinh viên không phải khổ sở mỗi khi năm học mới đến.





Theo Nam Giang (VNN)