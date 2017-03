Đi chơi thác ba học sinh gặp nạn

Công việc tìm kiếm thi thể em học sinh cứu bạn đang được tiếp tục. Ảnh: V.TUẤN

Khoảng 15 giờ 30 ngày 20-11, hơn 10 học sinh Trường THCS Ngô Thời Nhiệm vào khu vực thác Cây Si chơi. Hai em Nguyễn Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Hảo (học lớp 8) bị trượt chân xuống dòng thác đang chảy xiết. Thấy thế, em Đỗ Văn An (lớp trưởng) lao mình xuống dòng thác cứu hai bạn. Do nước chảy quá mạnh, em An đã bị cuốn trôi cùng hai bạn.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

V.TUẤN