Di dời 80 cơ sở gây ô nhiễm

Theo báo cáo của các ngành chức năng, tình trạng ô nhiễm đang báo động tại các địa bàn như huyện Dĩ An, Thuận An và thị xã Thủ Dầu Một. Nguyên nhân phần lớn là do có hơn 700 cơ sở, DN đang hoạt động nằm đan xen trong các khu dân cư - đô thị, trong đó 80 cơ sở gây ô nhiễm nặng cần được di dời khẩn cấp.



Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã đồng ý với những ưu đãi dành cho các DN bị di dời như hỗ trợ về giá thuê lại đất ở địa điểm mới; hỗ trợ việc tháo dỡ, vận chuyển; hỗ trợ lãi suất vay đầu tư xây dựng cơ sở mới...

Theo V.Hùng (NLĐ)