Đi học thêm, một học sinh bị đánh chấn thương sọ não

Tối 10-5, trên đường về nhà sau khi đi học thêm ở xã Hòa Vinh, em Nghĩa bị một nhóm thanh niên ở thôn khác chặn đánh. Công an đang truy xét nhóm thanh niên này.

Cùng ngày, Công an Phú Yên cho biết đang mở rộng điều tra vụ đánh chết em Nguyễn Hữu Vin (16 tuổi, học sinh Trường THCS Trần Kiệt, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) vào tối 28-4. Trước mắt, công an đã bắt giam Nguyễn Chí Thịnh (16 tuổi, học sinh lớp 10A4 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, huyện Đông Hòa). Vì cho rằng bạn nhìn đểu, hai nhóm học sinh đã xông vào đánh nhau. Thịnh dùng cây đánh vào đầu làm Vin té ngã, sau đó cả nhóm xông vào đánh hội đồng khiến Vin chết do chấn thương sọ não.

T.LỘC