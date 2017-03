Đi karaoke, té lầu chết

Ngày 19-3-2013, Công an quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ, cho biết: vụ té lầu gây nên cái chết của nạn nhân Nguyễn Kiên Trung (SN 1987, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) là do tai nạn, không phải án nên đã xếp hồ sơ, không khởi tố.

Vào 23 giờ ngày 16-3-2013, Trung cùng vợ và một nhóm bạn đi karaoke trên đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều. Đến hơn 0g ngày 17-3 thì cả nhóm ra về. Trong lúc đi chung, thấy một người bạn nữ đi xuống cầu thang trước thì Trung lý lắc, muốn thể hiện bản thân nên đã nhảy lên tay vịn cầu thang tuột xuống, nhưng không may bị ngã ra ngoài nơi giếng trời, rơi từ tầng ba xuống đất, chết trên đường đưa đi cấp cứu. Gia đình nạn nhân cũng không yêu cầu cơ quan chức năng giải phẫu tử thi. (Theo NLĐO)