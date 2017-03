Đi làm thuê, bán vé số còn bị lừa gạt

Quyên góp giúp chị V. 700.000 đồng Sau khi bị mất vé số, chị V. có gọi điện thoại cho người thân, trong đó có cháu họ của chị đang là sinh viên, đồng thời là tình nguyện viên của Quán cơm trưa 2.000 đồng phục vụ người nghèo mới khai trương tại TP Vũng Tàu. Khi tới phụ quán, bạn đã chia sẻ câu chuyện này với những người trong quán. Ngay trong ngày 19-5, nhóm từ thiện Thiện Tâm đã trích quỹ cùng cá nhân trong nhóm giúp đỡ chị V. số tiền 700.000 đồng để chị có vốn lấy vé số bán lại. Quán bún nơi chị V. làm thêm khi biết chuyện cũng đã giúp đỡ chị 100.000 đồng. Chị V. cho biết chị rất mừng và biết ơn trước tấm lòng của nhóm từ thiện. Người dân cần chủ động báo công an Trước đây, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Vũng Tàu có bắt và xử lý một số kẻ có hành vi cướp giật tài sản, trong đó đối tượng khai nhận từng gây ra một vài vụ cướp giật của người bán vé số. Sau khi tìm được địa điểm gây án, chúng tôi đã tìm được người bị hại và xử lý vụ việc. Tuy nhiên, gần đây đội không nhận được thông tin về vấn đề này. Người dân bị cướp giật, lừa đảo, trộm cắp vé số cần chủ động trình báo vụ việc để công an phường kịp thời theo dõi, phát hiện đối tượng để xử lý. Mặt khác, người bán vé số cũng cần cảnh giác trước những kẻ có biểu hiện nghi vấn. Thiếu tá NGUYỄN TẤN NGỌC DUY, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Vũng Tàu