Đi massage bị móc túi gần trăm triệu đồng

Ngày 13-3, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã khởi tố, tạm giam Trần Thị Trinh, Nguyễn Thị Kim Lon, Hồ Phạm Lan My, Lê Một và Trần Văn Hoàng (cùng trú TP Nha Trang) về tội trộm cắp tài sản. Năm bị can này mở tiệm massage ở số 68 Dương Hiến Quyền (phường Vĩnh Hòa) để giăng bẫy các du khách. Trong đó, Lê Một - đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với vai trò cầm đầu.

Trưa 3-3, ông LVN cùng bạn là ĐMH (cùng trú TP.HCM) vừa bước xuống sảnh khách sạn trên đường Trần Phú thì tài xế xe ôm là Đặng Thành Trung đến “tiếp thị” massage. Nghe Trung giới thiệu “có gái đẹp, nhiệt tình, giá 200.000 đồng/lượt” nên ông N. và H. gật đầu. Trung đưa hai người đến tiệm của Lon. Lon điều Trinh và My đều là “gái gọi” để massage cho khách. Trong lúc Trinh và My đang “phục vụ” khách thì Lon lẻn đến phía cuối giường lục túi quần của ông N. lấy 200 USD và 1,2 triệu đồng. Trung đứng ngoài cảnh giới, đề phòng khách phát hiện thì xông vào bênh vực Lon, uy hiếp khách.

Sau khi về lại khách sạn, hai ông N. và H. mới biết bị móc túi mất sạch tiền nên đến công an trình báo. Tại cơ quan công an, Lon thú nhận đã trộm tiền của khách và chia cho Trung 100 USD. Ngoài ra, Lon còn khai nhận từ cuối năm 2012 đến khi bị bắt đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp với số tiền cả trăm triệu đồng bằng thủ đoạn tương tự. Các vụ nạn nhân phần lớn là du khách nước ngoài.

Theo Thượng tá Trần Mạnh Chiến, Đội trưởng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Nha Trang, nhằm tránh sự phát hiện nhóm Lon, Trung luôn di chuyển địa điểm, không mở tiệm massage một nơi quá lâu. Thượng tá Chiến cho biết: “Chúng tôi rất khó xác định người bị hại để xử lý vì họ ngại tai tiếng không dám trình báo, có trường hợp du khách bị mất đến gần trăm triệu đồng khi lọt vào các ổ massage trá hình. Để tránh bị trộm cắp, du khách cần cảnh giác, đồng thời mạnh dạn đến công an tố giác”.

LÊ XUÂN