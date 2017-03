Di nguyện của thanh niên gom ve chai bị côn đồ đánh chết

Bị đánh chết chỉ vì va quẹt nhẹ Tối 6-5, La Đặt An đang điều khiển xe máy trên đường để về nhà sau một ngày mua phế liệu, thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi đánh. An vứt xe chạy bộ thì nhóm này tiếp tục đuổi theo đánh.



Theo người dân, nhóm nói trên khoảng 3-4 người, dùng đá xây dựng bọc trong túi vải đánh tới tấp vào người, đầu An.



Nghe thấy tiếng kêu cứu, nhiều người dân sống cạnh hiện trường chạy tới thì nhóm thanh niên lên xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường. An được đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong.



Sau khi khoanh vùng được nhóm đối tượng, trưa 7-5, các trinh sát ập vào một căn nhà trên đường số 41 (phường 16, quận 8, TP.HCM) bắt giữ nhóm thanh niên nói trên. Nhóm thanh niên khai nhận sau khi va quẹt nhẹ đã xúm lại dùng đá xanh đánh nhiều lần vào đầu An.



Công an quận 8 đã tạm giữ hình sự năm người gồm: Đỗ Hùng Tấn (32 tuổi), Lê Hữu Thế Anh (24 tuổi), Lý Nhơn Hậu (18 tuổi), Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa (17 tuổi) và Dương Quốc Tấn (16 tuổi, cùng ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.



Riêng một người liên quan là Nguyễn Trọng Việt (36 tuổi, ngụ quận 8) cũng bị tạm giữ về hành vi không tố giác tội phạm.