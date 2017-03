Đi nhà trẻ 1 cháu bé bị chấn thương sọ não

Theo anh Việt, cháu Việt Anh được gửi vào Trường mầm non Tuổi Ngọc (ở cùng xã Hóa An) mới một tuần thì trưa 4-11, nhà trường báo cháu bị ốm nặng, phải đưa vào trạm y tế xã. Tại đây, cháu Việt Anh đang được làm hô hấp, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tiếp đó, cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai rồi Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) ngay trong chiều 4-11.

Cháu Nguyễn Hà Việt Anh trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: VĨNH YÊN

Cũng theo anh Việt, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ quyết định mổ não cháu Việt Anh vì qua chụp X-quang cho thấy cháu bị chấn thương đầu, vỡ sọ. Hiện cháu đang nằm trong phòng cách ly đặc biệt, tình trạng hết sức nguy kịch.

Sáng 5-11, vợ chồng anh Việt báo vụ việc lên Công an xã Hóa An. Công an TP Biên Hòa đã mời các bên đến làm việc, lấy lời khai. Trưa 6-11, cô hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc có đến nói chuyện với hai ông nội, ngoại của cháu và đưa một phong bì tiền nhưng gia đình không nhận.

T.MẠNH