Đi săn, bị thiệt mạng vì súng cướp cò

(PL)- Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết qua khám nghiệm cho thấy anh Gà Bá Chớ (41 tuổi, thường trú bản Pha Lếch Phay, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) tử vong là do mang súng vào rừng đi săn bị súng cướp cò bắn trúng.

Trưa 2-12, anh Chớ mang súng kíp tự chế vào rừng ở huyện miền núi Kỳ Sơn săn thú. Khi anh Chớ đang nhồi thuốc vào súng thì bất ngờ súng cướp cò phát nổ khiến nạn nhân bị bắn vào mặt và đầu. Người dân phát hiện anh Chớ bị trúng đạn đã đưa đến trạm xá xã cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng anh Chớ đã tử vong sau đó. Đ.LAM