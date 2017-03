Đi tắm biển, thanh niên bị sóng cuốn trôi

Theo người nhà nạn nhân, trưa 23/2/2012, sau khi đi ăn cưới từ thị trấn Cửa Việt về, nhóm thanh niên gồm Đoàn Quang Thắng (SN 1992) và Lê Văn Chiến (SN 1988, cùng trú tại thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị) và 2 người khác xuống biển Cửa Việt tắm.

Do sóng lớn, cả Thắng và Chiến bị sóng cuốn trôi, rất may những người tắm cùng đã cứu được Chiến đưa vào bờ an toàn. Riêng Thắng thì mất tích.

Hiện tại Đồn Cửa khẩu cảng Cửa Việt (BĐBP Quảng Trị) cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục tìm kiếm tung tích của Thắng.

Theo Sê Pôn (VNN)