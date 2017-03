Đi taxi phải lụy “cò”!

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Ban Chỉ huy Công an phường Linh Trung cho biết “cò” giá xe taxi chủ yếu hoạt động tại khu vực trước Bến xe Lam Hồng và ngã tư An Bình (Dĩ An, Bình Dương). Do khu vực giáp ranh với Bình Dương nên công an phường không thể can thiệp. Công an địa phương chưa nghe phản ánh hoặc người dân trình báo về nạn “cò” giá xe taxi làm tiền hành khách. Công an đang xác minh các đối tượng vãng lai có dấu hiệu nghi vấn thường xuất hiện trước cổng KCX Linh Trung để có hướng xử lý phù hợp.