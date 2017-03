Đi vào tâm bão: Tả tơi trong cuồng phong!

Quảng Trị: 12 người bị thương, hơn 6.400 cây cao su gãy đổ. Trên 3.600 ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập. Riêng huyện Vĩnh Linh có trên 1.500 nhà. Tại đảo Cồn Cỏ, 100% nhà dân bị tốc mái. Quảng Bình: Hơn 1.000 nhà bị tốc mái, sụp đổ. Nhiều khu phố, tuyến đường bị ngập sâu. Hiện mực nước trên các sông lên rất nhanh, có thể gây ngập úng nhiều khu dân cư. Đắk Lắk: Đã có ba người chết. Theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên, mưa bão đã khiến ba người tại Đắk Lắk tử vong, hàng chục ngôi nhà bị ngập trong nước. Nghệ An: Cứu sống ba người Trung Quốc. Sáng 30-9, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã cứu được một con tàu tải trọng 60 tấn đang trôi dạt trên biển. Ba thuyền viên trên tàu khai tên là A Minh, A Sô và A Phu (cùng trú tại Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc). Trong ngày, Nghệ An đã di dời gần 6.000 người dân vùng ven biển. Hiện lũ ở hạ nguồn sông Lam đang lên nhanh. Hà Tĩnh: 30 công nhân mắc kẹt trong bão. Đến tối 30-9, 30 công nhân đang thi công Dự án Fomosa, Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Khi bão vào, họ không kịp về nơi trú ẩn mà phải nấp trong container. Mưa giông lớn khiến nhiều xã ở huyện Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn, Nghi Xuân… bị chia cắt. Các huyện miền núi đang có nguy cơ bị lũ quét. Quảng Nam: Hơn 100 m kè biển Cửa Đại bị sóng đánh sập. Từ sáng 30-9, các cột sóng cao hơn 10 m liên tục công phá bờ kè biển Cửa Đại. Nước biển tràn sâu vào đất liền hàng chục mét. Đến trưa, đoạn bờ kè hơn 100 m được đúc bằng bê tông cốt thép nằm giữa hai khu du lịch đang thi công là Fusion ALYA và Vinpearl Resort Hội An bị đánh sập. Phố cổ Hội An ngập nặng. Đường dây 500 kV Bắc-Nam bị gián đoạn. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lúc 12 giờ 52 phút đường dây 500 kV Bắc-Nam mạch 2 đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng đã bị sự cố do ảnh hưởng của bão. Tới 15 giờ 27 phút, đường dây mạch 1 cũng đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng tiếp tục bị sự cố làm mất liên kết hệ thống điện quốc gia. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế mất điện trên diện rộng. Nguy cơ vỡ các hồ chứa nhỏ. Do ảnh hưởng của bão, hiện có 12 hồ chứa nhỏ ở miền Trung đối diện nguy cơ vỡ đập, trong đó tỉnh Quảng Trị có tới bảy hồ. Ngoài ra, 12/20 hồ thủy điện lớn ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã gần đầy, nhiều hồ phải xả tràn mức cao như Sông Ba Hạ, Sê San 4, Yaly… Phú Yên: Tiếp cận xe tải bị lũ cuốn trong hầm thủy điện. Lúc 14 giờ ngày 30-9, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được chiếc xe tải bị lũ cuốn trong đường hầm Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 (Phú Yên) nhưng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Công Lệnh (một trong ba người bị lũ cuốn) điều khiển vận chuyển đá từ trong hầm ra ngoài. Hiện vẫn còn 300 m đường hầm ngập nước. NHÓM PV Bão số 10 suy yếu Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 1-10, bão số 10 tiếp tục đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía tây và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to, một số nơi có mưa rất to như Tân Mỹ (Quảng Bình, 177 mm), Đồng Hới 200 mm. Trong đêm 30-9, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh. HOÀNG VÂN Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và UBQG TKCN đã có công điện yêu cầu bảy tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL khẩn cấp đề phòng triều cường kết hợp với lũ đang lên tại sông Tiền và sông Hậu do ảnh hưởng của bão số 10. Các địa phương khẩn trương gia cố đê bao, có phương án di dời các hộ dân ở vùng trũng... TRỌNG PHÚ