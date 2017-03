Đi viện bằng xuồng, hai phụ nữ chết đuối

Chiều 28/7, thượng tá Ngô Thành Thật, Trưởng công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, đã tìm được xác chị Nguyễn Thị Mun 27 tuổi và chị Nguyễn Thị Nhung 42 tuổi, cùng ở xã Phong Thạnh A, bị nước cuốn trôi do chìm xuồng lúc 21h30 ngày 27/7.



Chị Mun bị bệnh nặng nên chồng chị là anh Phạm Văn Kỳ (28 tuổi) cùng anh ruột Phạm Văn Tiến (46 tuổi) chở xuồng đưa lên bệnh viện huyện Giá Rai, nhờ chị Nhung là hàng xóm đi theo giúp đỡ.



Khi đến cống Giá Rai, nước chảy mạnh lật xuồng, hai người đàn ông bơi được vào bờ thoát chết mà không cứu được hai người phụ nữ.



* Trong một vụ việc khác, tối 28/7, ông Đoàn Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), cho biết: Khoảng 16 giờ ngày 28/7, trên địa bàn xã xảy ra một vụ điện giật làm một người chết tại chỗ khi đang sửa điện trong nhà. Nạn nhân là ông Đoàn Kinh Lý (60 tuổi), thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An.



Theo người trong gia đình, vào thời điểm trên, ông Lý một mình ngồi sửa lại bóng đèn để bàn. Do chủ quan vì nghĩ là đèn bàn, điện năng yếu nên ông Lý không cúp cầu dao để ngắt điện mà cứ thế “sửa nóng”. Khoảng 3 phút sau, ông Lý bị điện giật chết ngay tại chỗ.



Được biết, trước đây ông Đoàn Kinh Lý là giáo viên dạy cấp II của một trường địa phương và là một người khá am hiểu về điện.



Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.





Theo Thanh Thúy – Hoàng Vân (VTC News)