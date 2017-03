Địa ngục trong chính nhà mình

Công an cũng than “hết phép” Ông Đặng Xuân Trung - trưởng Công an xã Thăng Hưng, nơi Hoàng sinh sống - cho biết việc hành hạ vợ con của Hoàng đã xảy ra trong rất nhiều năm. Xã từng phạt hành chính, đưa ra kiểm điểm, răn đe nhưng Hoàng vẫn chứng nào tật nấy. “Chúng tôi đã sử dụng cả hệ thống chính quyền can thiệp nhưng đành... hết phép. Chỉ còn nước cách ly Hoàng khỏi xã hội một thời gian thì may ra còn giúp Hoàng bình thường trở lại” - ông Trung nói.