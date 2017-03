Dịch heo tai xanh bùng phát ở Hà Tĩnh, Nghệ An

Như vậy hiện cả nước còn ba tỉnh là Nghệ An, Quảng Trị và Hà Tĩnh có ổ dịch heo tai xanh chưa qua 21 ngày. Tính đến ngày 7-5, riêng tại Nghệ An, tổng số heo mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy là hơn 11.200 con. Tại Hà Tĩnh, số heo mắc bệnh đã bị tiêu hủy là gần 130 con. Ông Đặng Văn Minh, Phó Trưởng phòng Dịch tễ Thú y và Thủy sản, Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An, cho biết nguyên nhân khiến dịch bùng phát mạnh ở Nghệ An là do khi heo phát bệnh người dân tự điều trị hoặc bán chạy heo bệnh mà không báo cáo với ngành chức năng.

