Dịch vụ đòi nợ thuê đắt hàng

Anh N.H.H (chủ tịch HĐQT một công ty ở quận 1) bị chính người bạn làm chung (giám đốc công ty) nhờ công ty đòi nợ thuê S.L đến đòi 150 triệu đồng thay vì kiện ra tòa. Anh H. cho biết, trong lúc anh đang làm ở công ty thì có gần 10 thanh niên mặt mũi bặm trợn đi vào, yêu cầu phải cam kết thời gian trả nợ nếu không sẽ không để yên.



Nhóm này ném ly vỡ đầu anh H. Trình báo, công an đến mời hai bên về làm việc và xử phạt hành chính. Tuy nhiên sau đó, nhóm nhân viên yêu cầu anh đưa 5 triệu đồng để bỏ qua, không đến làm phiền nữa.

Trụ sở Cty H.T nằm trong tòa nhà cao tầng trên đường Lê Quang Định. Ảnh: Việt Văn.

Chị L.T.H (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đến hạn trả nợ nhưng chưa có khả năng trả, bị chủ nợ thuê một công ty đòi nợ đòi tiền. Biết nhà chị có ba mẹ già nên nhóm đòi nợ dùng “chiêu” đến bấm chuông inh ỏi mỗi sáng, tối. Liên tục nhiều ngày, sáng thức dậy đi làm, chị H. phát hiện trước cửa bị tạt mắm tôm. Mặc dù báo công an nhưng không có chứng cứ, không bắt được quả tang nên không thể xử lý.



Công ty L.K (Bình Dương) đâm đơn kiện Cty L.T.S (Bình Thạnh, TP.HCM) đòi thanh toán công nợ hơn 227 triệu đồng ra tòa án quận Bình Thạnh. Ngày 9/9/2013, tòa án quận Bình Thạnh quyết định buộc Cty L.T.S phải trả số tiền trên cho Cty L.K. Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa hoàn trả và đến nay đã hết thời gian yêu cầu thi hành án.



Bà L.T.T.V, giám đốc Cty L.K cho biết, đang cân nhắc việc nhờ dịch vụ đòi nợ thuê để thu hồi số nợ trên.



Dịch vụ đắt khách



Trong những năm gần đây, một số cá nhân, doanh nghiệp tìm đến dịch vụ đòi nợ thuê. Đa phần là những khoản nợ rất khó đòi, từ cá nhân đến các doanh nghiệp.



Mức phí đòi nợ thuê dao động từ 20% đến 30% trên tổng số nợ, nhiều khoản nợ khó đòi có khi lên đến 50%. Hơn nữa, các công ty đều thu thêm phí “công tác” tùy theo vụ việc, địa phương. Mức phí cao nhưng các công ty đòi nợ rất đắt khách.

Đến cuối năm 2014, công an TP.HCM chỉ xử phạt hành chính đối với 2 công ty kinh doanh trong lĩnh vực đòi nợ thuê trong tổng số 18 công ty, với số tiền xử phạt chưa tới 22 triệu đồng.

Khi gọi đến số đường dây nóng của các Cty trên để hỏi về thủ tục đòi nợ, chúng tôi đều nhận được câu trả lời không ký thêm hợp đồng nào nữa cho đến hết Tết Nguyên đán.

Anh Hùng, người xử lý nợ của Cty T.T&CS (quận 4) cho biết: “Đến thời điểm này, công ty không nhận thêm hợp đồng. Từ nay đến Tết, công ty chỉ tư vấn, qua Tết chúng tôi sẽ ký hợp đồng thu nợ. Hiện giờ, nhiều hợp đồng quá, không đủ người để làm”.



Chị Thuận, nhân viên tư vấn của công ty đòi nợ H.T (quận Bình Thạnh) cho biết, hiện giờ công ty cũng đang trong tình trạng quá tải, cứ mỗi năm gần đến Tết là nhiều người tìm đến công ty để nhờ thu nợ, bởi hiện nay các công ty đều có các nghiệp vụ đòi nợ rất nhanh, lại hiệu quả hơn đi kiện tụng ra tòa, có khi thi hành án vẫn không lấy được số tiền nợ.



Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh (Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh, Đoàn luật sư TP.HCM) thực tiễn cho thấy, để giải quyết một vụ tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại không hề đơn giản và nhanh chóng, bị đơn thường tìm cách kéo dài vụ việc.

Giai đoạn thi hành án cũng lắm nhiêu khê, nhất là sự minh bạch về tài sản của người phải thi hành án còn khá mập mờ khiến người dân không mấy tin tưởng vào cơ quan thi hành án, mà tìm đến các công ty đòi nợ thuê nhiều hơn.



Ông Hồ Quân Chính, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục thi hành án TP.HCM thừa nhận, việc thi hành án còn vướng nhiều thủ tục pháp lý nên không thể nhanh được như mong muốn của người dân và doanh nghiệp.



Cần chế tài quản lý chặt chẽ



Thiếu tá Hoàng Tuấn Nam, Đội trưởng Đội quản lý đặc doanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) cho biết: Hiện nay, vẫn còn tình trạng nhiều nhân viên các công ty đòi nợ đến uy hiếp tinh thần bằng những việc có vẻ rất “vô tình” như ăn mặc để hình xăm trên người lộ ra, đến vỗ vai “hỏi thăm sức khỏe”, nhắn tin đe dọa, “khủng bố” bằng mắm tôm...

Trong khi đó, những quy định của pháp luật về lĩnh vực này chưa đáp ứng thực tế. Một phần do loại hình hoạt động kinh doanh này còn mới nên pháp luật vẫn chưa có đầy đủ chế tài xử lý.



“Trong thời gian tới, công an sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những công ty vi phạm. Tổ chức, cá nhân nào bị những nhân viên của các công ty đòi nợ thuê này đến đòi với hành vi, cử chỉ trái quy định pháp luật thì cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ”, thiếu tá Nam nói.



Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết công an thành phố đã đề xuất các kiến nghị, biện pháp lên Bộ Công an để quản lý chặt chẽ hơn.

Đồng thời phối hợp với công an địa phương để giám sát hoạt động của các doanh nghiệp này trong khi đi đòi nợ thuê nhằm tránh gây mất an ninh trật tự.