Diêm vương chết vì uất

Mọi người xúm vào hỏi: “Có chi vui mà ông cười dữ vậy?”. Bác Ba Phi đáp: “Tui vừa ở điện Diêm vương trở về. Ở dưới tối thui vì mất điện. Qua ánh đuốc chập chờn tui thấy Diêm vương đang chất vấn hai vị quan liên quan đến vụ điện đóm này. Ngài hỏi: “Kế hoạch phát triển điện năng ra sao mà tình hình mất điện ngày càng trầm trọng vậy. Mùa nắng thì bảo thủy điện thiếu nước, rồi tới mùa mưa cũng cắt điện là sao?”. Một trong hai vị quan tâu: “Kế hoạch đầu tư cho ngành điện luôn được thần ưu tiên, ngân sách Diêm quốc cũng đã cấp đủ để xây dựng một số nhà máy nhiệt điện, còn việc tại sao các nhà máy này đưa vào hoạt động trễ nải thì xin đại vương hỏi quan phụ trách về chủ đầu tư đây”. Vị quan kia lên tiếng: “Các nhà máy chậm đưa vào hoạt động là do nhà thầu yếu kém ạ. Mà ta chọn nhà thầu yếu kém là do luật đấu thầu quy định phải chọn người bỏ thầu thấp nhất. Nay muốn chấn chỉnh chuyện đó thì phải sửa đổi luật mới được”. Vị quan kế hoạch bác ngay: “Luật đấu thầu của ta hoàn chỉnh lắm rồi. Luật quy định chọn người bỏ thầu thấp nhưng phải đấu thầu trên tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định, loại A, B, C phải rõ ràng, chứ không bỏ thầu cho tiêu chuẩn loại A nhưng khi trúng thầu rồi thì đưa kỹ thuật loại B, C vào. Thần thấy các nhà máy nhiệt điện đang xây dựng khi đưa vào thực hành đều bị trục trặc kỹ thuật và chậm tiến độ rất nhiều. Đây là do sự yếu kém của nhà đầu tư khi chọn nhà thầu chứ không do luật ạ. Dư luận xầm xì rằng nhiều nhà máy nhiệt điện của ta do công ty nước nọ làm tổng thầu đều sử dụng công nghệ lạc hậu. Mà sở dĩ xảy ra tình trạng đó là vì chủ đầu tư của ta có vấn đề ạ”. Mới nghe tới đó Diêm Vương uất quá nấc lên một tiếng lớn rồi… băng hà. Thấy vậy tui liền ù chạy một mạch về đây”.

Mọi người hỏi: “Vậy sao về đây bác cười dữ vậy?”. Bác Ba Phi đáp: “Tui cười vì Diêm chúa băng hà rồi thì chẳng còn ai bắt ta chết được nữa, ta sẽ trường sinh bất tử, há không sướng sao?”. Mọi người bảo: “Hổng sướng. Trường sinh bất tử mà bị cắt điện búa xua như vầy thì thà chết quách cho rồi!”.

BÌNH NHẤT CHỈ