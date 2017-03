Diêm Vương cũng bó tay

Giải phẫu tử thi để khám nghiệm, bác sĩ pháp y tìm thấy trong bao tử của Ất lổn nhổn hỗn hợp bao gồm tinh bột, đường, thịt, trứng và… hóa chất chống ẩm mốc.

Linh hồn Ất tức thì đi thẳng xuống Diêm cung khiếu kiện với Diêm Vương, xin truy cứu trách nhiệm kẻ đã gây ra cái chết của y. Diêm Vương hỏi: “Chiếc bánh mà ngươi xơi đó được cơ quan chức năng nào cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm?”. Ất thưa: “Trước đây thì do Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm của Bộ Y tế cấp nhưng nay thì không rõ ạ”. Diêm Vương hỏi: “Sao lại không rõ?”. Ất thưa: “Vì luật mới quy định ngành công thương quản lý quá trình chế biến bột và tinh bột, còn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý chế biến thịt, trứng… Con không rõ trong hai ngành này thì ngành nào cấp giấy chứng nhận vệ sinh ạ”. Diêm Vương kêu trời một tiếng, bảo: “Chỉ mỗi cái bánh thôi mà những hai ngành quản lý ư? Thế sau khi khám nghiệm thi thể của ngươi cơ quan pháp y quy trách nhiệm cho ai?”. Ất thưa: “Chẳng quy trách nhiệm cho ai được cả vì chẳng biết bột, đường hay thịt, trứng bị nhiễm độc”. Diêm Vương gằn giọng: “Chẳng quy được trách nhiệm cho ai là thế nào? Phải có một cơ quan cụ thể nào đó nhận trách nhiệm chính chứ?”. Ất lắc đầu nói: “Khoảng ba năm trước đây khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, người đứng đầu ngành y tế cho biết quy trình chế biến từ trang trại đến mâm cơm, tức là chế biến, lưu thông, công nghệ, phụ gia thì thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương. Còn Bộ Y tế chỉ là người gác mâm cơm thôi. Ổng còn bảo ngoài ba bộ này ra, pháp lệnh có nói rõ là trách nhiệm còn thuộc về UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm ở địa phương mình”. Diêm Vương vò đầu bứt tóc hồi lâu rồi bảo: “Quản lý theo kiểu năm cha bảy mẹ như vậy thì đến trẫm đây cũng bó tay chẳng thể truy tìm được ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của nhà ngươi”.

Diêm Vương quay sang bảo các cận thần: “Tình hình này thì ắt sẽ còn xảy ra nhiều nhiều cái chết vì ngộ độc thực phẩm trên dương gian. Các khanh hãy mau mau treo ngoài cửa điện tấm biển lớn ghi rõ: “Diêm Vương miễn tiếp các oan hồn khiếu kiện vì ngộ độc thực phẩm nhé!”.

Bình Nhất Chỉ