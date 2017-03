Diễn biến cơn bão tại các địa phương trong vùng ảnh hưởng

Tiếp tục cập nhật...







21g45, PV tại Đà Nẵng cho biết trời bỗng dưng lặng yên lạ lùng. Nhiều người lớn tuổi khẳng định đây chính là ít phút bình yên trước bão dữ đổ bộ. Theo dự báo, cơn bão này có giật đến cấp 15, cấp 16.



Hội An: đường phố ngập nửa mét



Trong khi đó, CTV Lê Trung tại xã Cẩm Thanh, TP Hội An, khu vực nằm gần biển Cửa Đại, Hội An tường thuật vào lúc 21g30, gió giật mạnh liên hồi, kèm theo những tiếng rít khủng khiếp.



Trời đang mưa rất lớn. Nhiều mái tôn của nhà dân ở xã Cẩm Thanh bị gió quật lên, đập xuống ầm ầm. Hầu hết người dân đã trú ẩn trong nhà, đường phố ở Hội An vắng tanh.



Một số khu vực ở TP Hội An đã bị cúp điện. Nhiều cây xanh tại nhiều đường ở Hội An, xã Cẩm Thanh, phường Cửa Đại bị gió quật gãy cành. Một số cây xanh ven biển Cửa Đại bật gốc.



Nhiều nhà dân ở xã Cẩm Thanh đã chủ động đóng và dùng dây thừng chằng tất cả cửa chính và cửa sổ để tránh gió bão làm hư hỏng. Hiện nay, mực nước sông Hoài (TP Hội An) đang lên và có nguy cơ gây ngập lụt.



Một số tuyến đường trong phố cổ Hội An, nước từ dưới sông Hoài tràn lên mặt đường. Mực nước đo được tại đường Bạch Đằng chạy dọc ven sông là 50cm, đường Nguyễn Thái Học và Trần Phú nước cũng ngập sâu đến 30cm. Người dân sống trong khu phố cổ phải bì bõm lội nước về nhà.







Tại đảo Lý Sơn, sóng mạnh dần lên từ chiều 14-10 - Ảnh: Văn Minh





Vịnh Lăng Cô: Nhiều hộ dân chủ quan, không chịu di tản

Lý Sơn chìm trong bóng tối





Một tấm panô tại đảo Lý Sơn bị gió hất tung - Ảnh: Văn Mịnh





Người dân Lý Sơn trèo lên nóc nhà gia cố lại mái - Ảnh: Văn Mịnh

Đà Nẵng phong tỏa một số tuyến đường

Thừa Thiên - Huế: Đã có 2 người chết



Tại vùng biển Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế, đến 20g, mưa to hơn và gió mạnh hơn - Ảnh: Ngọc Dương







Lực lượng chức năng tiếp tục giúp những hộ dân cuối cùng di tản về nơi an toàn - Ảnh: Ngọc Dương

Lực lượng chức năng tiếp tục giúp những hộ dân cuối cùng di tản về nơi an toàn - Ảnh: Ngọc Dương





21g11: Có mặt tại vùng vịnh Lăng Cô, phóng viên Viễn Sự cho biết đã nghe thấy rất rõ tiếng gió gầm rú liên hồi từ đỉnh đèo Hải Vân, sóng biển xô vào bờ kè nhức tai.Sau một đợt lặng gió khoảng 30 phút, ở cả hai đầu Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế, gió đang mạnh trở lại và bắt đầu kèm theo gió giật, dấu hiệu của vùng tâm bão đang cận kề.Tại Hạt bảo vệ rừng phòng hộ Nam Hải Vân, ngay dưới chân đèo Hải Vân, có khoảng 70 người dân đang trú ngụ. Đây là những người dân tại các thôn hẻo lánh nằm tựa lưng vào đèo Hải Vân, đã được chiến sĩ biên phòng và chính quyền đưa đến đây từ chiều. Tuy nhiên cũng còn không ít người dân đang rất chủ quan, không chịu đi trú bão.Tại thôn An Cư Đông, lúc 21g, PV Tuổi Trẻ đã gặp trưởng thôn Nguyễn Văn Chiến đang cùng hai công an viên vận động 10 hộ dân ở ngay sát biển, dù nước đã dâng, sóng đánh vào chân nhà nhưng không chịu di dời vì cho rằng tâm bão sẽ không vào đây.Ông Chiến cho biết nếu trong ít phút nữa các hộ dân này không chịu di tản sẽ dùng biện pháp cưỡng chế.Hiện nay trên khu vực trước cửa phía bắc hầm Hải Vân hoàn toàn vắng bóng xe cộ qua lại, nhiều xe đã dừng tại thị trấn Phú Lộc và những điểm dân cư khác để tránh gió bão đang ngày càng mạnh.20g25: Tại Lý Sơn, gió giật liên hồi, mưa mù mịt trắng trời, sóng biển cao ngất, hàng chục nhà dân và trường học bị tốc mái, hàng trăm cây cối bị gió bão bẻ gãy ngổn ngang trên đường từ đầu đến cuối đảo.Gần một ngày đêm phải “gồng mình” chống chọi với mưa bão, hơn 2 vạn dân trên đảo Lý Sơn đã trở nên chai sạn và mệt mỏi, bởi sự tàn phá ghê gớm của bão Nari, cơn bão được xem là ngang tầm với bão số 9 năm 2009.Theo ghi nhận của PV, CTV Tuổi Trẻ, lúc 19g20 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), gió mỗi lúc mỗi lúc mạnh hơn, gió hú và rít lên liên hồi kinh khủng, cộng thêm mưa mù trời, nặng hạt.Toàn huyện đảo Lý Sơn đã bị mất điện lúc 18g30 do gió giật làm ngã trụ điện, đứt dây điện nên cả đảo chìm trong bóng tối, mọi ngôi nhà đều cửa đóng then cài, không một bóng người và không thấy xe cộ. Đoạn đường từ đầu xã đến cuối xã, tức từ xóm Cồn ra tận trạm Hải Đăng, nước mưa ngập đường, cây cối ngã đổ ngổn ngang.Đến 21g35, PV Đăng Nam tại Đà Nẵng cho biết tại trung tâm TP Đà Nẵng, mưa đang rất lớn và gió giật từng cơn cực mạnh. Nhiều nơi điện đã cúp. PV nghe nhiều tiếng đổ vỡ mạnh từ những hộ dân xung quanh.20g30: Tại khu vực phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nơi được xem là cửa ngõ đón gió từ biển Đà Nẵng thổi vào, gió rít rất mạnh.Hơn 200 người dân các làng ven biển phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đang trú bão tại Nhà văn hóa biển. Phóng viên Tấn Vũ - Trường TrungTất cả hoạt động của người dân đều ngưng trệ hoàn toàn. Nhiều khu vực bị cúp điện. Tuyến đường Ngô Quyền nối Đà Nẵng với cảng Tiên Sa không một bóng người. Tất cả đều đã đi tránh bão.Hầu hết các hãng taxi trên địa bàn Đà Nẵng đã ngưng hoạt động. Ở một số tuyến đường dẫn ra các khu vực nguy hiểm, CSGT chặn không cho các phương tiện giao thông đi qua.20g, gió rít mạnh liên hồi. Trên các tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Đống Đa, Trần Cao Vân…rất ít người qua lại. Quán xá, nhà dân đa phần đóng cửa. Cây cối tại nhiều tuyến đường như Yên Khê 2, Nguyễn Văn Huề... đổ rạp.Công nhân của công ty môi trường đô thị Đà Nẵng phải liên tục thu dọn rác thải trên đường phố dưới trời mưa bão.Đến 20g tại thôn 2 xã vùng biển Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 2 xóm bị chia cắt.Cụ thể, ở đường vào xóm Cồn Đâu đã bị sóng biển cao từ 3 đến 5m đánh sập. Tại đây có hơn 50 người dân đang bám trụ giữ nhà. Bộ đội Biên phòng đang túc trực, nếu có bão mạnh và nước dâng cao thuyền cứu hộ sẽ đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm.Tại xóm Định Cư 1, đường vào xóm đã bị nước đầm phá dâng lên quá đầu gối. Có khoảng 15 người dân và 5 cán bộ địa phương túc trực bảo vệ tài sản.Ông Đào Văn Tiến, trưởng thôn 2 cho biết nếu nước tiếp tục dâng cao và gió mạnh, thuyền cứu hộ sẽ vào để đưa sang nơi khác tránh bão.Đến 18g, đã có hai nạn nhân thiệt mạng vì bão số 11. Hai người này đã bị sóng biển cuốn trôi tại khu vực Đá Kẹp, thôn Phú Hải 2, xã Lộc Vinh, huyện Phú Lộc.