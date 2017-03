Diễn biến mới của vụ án Long Thanh, Hưng vườn điều: Bắt giữ Cường nô lệ

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Cường, tức Cường nô lệ, ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc. Đây là một tay giang hồ từng bảo kê sòng bài của Cường râu, một tay tổ chức cờ bạc cộm cán.

Tháng 8-2008, Cường râu cùng đàn em gầy sòng xóc đĩa ở xưởng chế biến nylon của ông Đoàn Thế Vân ở ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát và giao cho Cường nô lệ móc nối, đưa đón con bạc và giữ an ninh trật tự trong sòng. Cường nô lệ huy động thêm đàn em đưa đón các con bạc và cử một đàn em tin cẩn tên Nam cầm cái.

Ngày 19-8-2008, Công an huyện Xuân Lộc ập vào sòng bạc bắt quả tang, thu giữ gần 90 triệu đồng và 3.200 USD. 16 con bạc bị khởi tố nhưng Cường râu cùng đàn em chạy thoát. Dù 16 bị can đều cho biết Cường râu cùng đàn em là kẻ tổ chức sòng bạc nhưng lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc cho rằng chưa bắt giữ được chúng, chưa xác định được nhân thân nên chưa đủ cơ sở để khởi tố. Công an và VKSND huyện Xuân Lộc cũng cho rằng sòng bạc được tổ chức tại nhà kho của ông Đoàn Thế Vân nhưng do ông Vân đi vắng nên không hay biết, năm người làm công cho ông Vân cũng vô can. Trong khi kết luận điều tra lại cho biết sòng bạc này tổ chức khá chặt chẽ, có người cảnh giới, có phân công người đón các con bạc từ ngoài đường chở vào nhà kho và sòng bạc hoạt động tại địa điểm này nhiều ngày liền.

Được biết cùng với việc bắt giữ Cường nô lệ, vai trò của những đối tượng khác trong vụ đánh bạc trên sẽ được làm rõ.

Trong một diễn biến khác, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục kiểm điểm một số cán bộ, chiến sĩ Công an TP Biên Hòa và các đơn vị về mối quan hệ với Long Thanh, Hưng vườn điều. Trong số này, một số cán bộ đã được làm rõ là chỉ tình cờ quen biết như quan hệ xã hội thông thường, một số cán bộ, chiến sĩ khác đang được làm rõ có hay không việc can thiệp, tác động, giúp đỡ hoặc bị Long Thanh, Hưng vườn điều “mượn uy” để phục vụ hoạt động tội phạm.

NHẬT HÒA - PHƯƠNG NAM