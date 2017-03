Điệp khúc: “Sếp ơi, cho em gửi tháng!”

“Bắt quả tang CSGT nhận tiền là tước ngay quân tịch, đuổi về nhà chớ không khiển trách chi hết.” Ông NGUYỄN BÁ THANH, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chiều 6-12-2012, tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng Không phải đến bây giờ mới có câu chuyện tiêu cực của CSGT mà việc này đã xảy ra từ mấy năm nay. Do đó, ngành công an đã thực hiện các cuộc vận động như Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ..., tổ chức nhiều lớp tập huấn về tác phong, nhiệm vụ, nhất là với những lực lượng cảnh sát thường xuyên tiếp xúc với nhân dân như cảnh sát hành chính, CSGT… Trung tướng LÊ NGỌC NAM, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an, nói với báo chí vào cuối năm 2011