Điều chỉnh quy hoạch dự án Bauxite: Quá ưu ái cho Vinacomin!

Nguy cơ thua lỗ rất lớn

Với tính toán hiện nay, giá thành alumin của Vinacomin đã tăng 17%-19%. Các số liệu tính toán đầu vào của chủ đầu tư không đáng tin cậy, các chi phí đầu vào có sự thay đổi rất lớn; theo chiều hướng nghiêng về phía giảm hiệu quả kinh tế.

Cụ thể, năm 2009, theo số liệu của Vinacomin, giá thành một tấn alumin của dự án Tân Rai là 223 USD và dự án Nhân Cơ là 241 USD. Tại thời điểm tháng 4-2009, đại diện Vinacomin cam đoan là những con số trên đã được họ tính toán chính xác. Tuy nhiên, sau đó hơn một năm, vào tháng 10-2010, đại diện Vinacomin lại đưa ra các số liệu khác nhau. Theo đó, giá thành alumin của dự án Tân Rai là 265 USD/tấn và Nhân Cơ là 287 USD/tấn. Như vậy giá thành alumin đã tăng tương ứng 42 và 46 USD/tấn.

Điều đó cho thấy hiệu quả kinh tế của dự án rất thấp, hiệu quả sử dụng tài nguyên không cao. Nguy cơ thua lỗ tài chính nặng nề ở các dự án này đang hiện hữu và sẽ là gánh nặng lớn cho ngân sách quốc gia về sau này.

TS NGUYỄN THÀNH SƠN

Mức đầu tư tăng 30%

Trong bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế tài chính của hai dự án, Nhà máy alumin Tân Rai có vốn đầu tư ban đầu là 628 triệu USD, Nhà máy alumin Nhân Cơ là 697 triệu USD.

Theo kết quả kiểm tra tháng 12-2012, mức đầu tư đã tăng 30% so với thời điểm tháng 9-2009 (thời điểm dự án được phê duyệt) do tăng tỉ giá, tăng phí tài nguyên môi trường, giá nguyên vật liệu, tiền lương tăng. Đặc biệt giá bán tại thời điểm tháng 12-2012 là 326 USD/tấn, so với giá ban đầu dự án là 365 USD/tấn, giảm 39 USD/tấn.