Điều chuyển công tác trưởng Phòng CSGT tỉnh Bình Phước

Ngày 5-9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã có quyết định điều chuyển Thượng tá Dương Văn Đức, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, về làm trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Đức có sai phạm trong việc cấp biển số xe và cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Bình Phước đề nghị truy tố những người liên quan là Đào Văn Giang (Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Giang), Huỳnh Thế Hữu, Đỗ Hồng Thanh (cùng ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Cụ thể, tháng 12-2011, ông Giang đến gặp Thượng tá Đức để xin số xe ô tô 93A-007.99 nói là để sử dụng và được ông Đức đồng ý. Sau đó, ông Giang kêu Hữu (làm nghề gia công bảng số xe) tìm người bán bảng số trên với giá 40 triệu đồng, sau đó sẽ trả "tiền cò" 3 triệu đồng. Khi có người đồng ý mua, ngày 12-12-2011, Giang gọi Thanh (nhân viên của Giang) đến Phòng CSGT để cùng đăng ký hồ sơ biển số xe 007.99. Tuy nhiên, cán bộ của Phòng CSGT yêu cầu phải chọn lựa số ngẫu nhiên theo số thứ tự qua máy tính. Nghe Thanh kể lại sự việc, ông Giang đã gọi điện thoại báo ông Đức và ông Đức đã gọi điện thoại để tác động. Sau đó Hữu nhận của người mua 40 triệu đồng và đưa cho Thanh 37 triệu đồng để về giao lại cho ông Giang. Hữu khai đã từng nhiều lần nhận "tiền cò" khi ông Giang nhờ bán số đẹp của xe ô tô. Ông Giang cũng khai đã nhiều lần đưa tiền cho ông Đức để được ông Đức đồng ý cấp bảng số "độc". Tuy nhiên, ông Đức không thừa nhận việc này. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Phước kết luận không có cơ sở để buộc ông Đức tội nhận hối lộ. Trước đó, tại cuộc họp kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Bình Phước, Thượng tá Đức không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào về mặt Đảng dù thừa nhận có sai sót trong quy trình, thủ tục cấp biển số xe ô tô.