Điều chuyển toàn bộ lãnh đạo sang công tác khác

Theo đó, ông Võ Thiện Ngộ, nguyên Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương, được điều giữ chức chi cục trưởng, thay thế ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở, nguyên Chi cục trưởng (kiêm nhiệm). Ông Nguyễn Tấn Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, giữ chức chi cục phó. Hai chi cục phó Nguyễn Ngọc Long và Nguyễn Văn Chính được điều về Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công (Long An đang khuyết một chi cục phó).

Theo ông Võ Thiện Ngộ, chi cục đang có phương án phân công, điều chuyển cán bộ đối với đội trưởng, đội phó, trưởng và phó các phòng trực thuộc chi cục. Dự kiến trong bảy đội trực thuộc chi cục sẽ hoán chuyển khoảng 10 cán bộ lãnh đạo cấp đội trưởng, đội phó... “Theo quy định, định kỳ ba năm sẽ xem xét luân chuyển cán bộ lãnh đạo nhưng theo tình hình thực tế tại chi cục, chúng tôi phải xem xét theo năng lực và nhu cầu của cán bộ. Một số cán bộ vi phạm kỷ luật ngành, tới đây sẽ xem xét bố trí công tác ở vị trí ít có khả năng sai phạm” - ông Ngộ nói.

Thời gian qua, chi cục có nhiều chuyện lùm xùm, trong đó một phần do năng lực quản lý điều hành của các cán bộ lãnh đạo yếu kém. Trong năm 2011, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An đã lập hai tổ kiểm tra dấu hiệu sai phạm, kiểm tra việc thi hành kỷ luật 15 cán bộ, đảng viên tại chi cục. Nhiều cá nhân đã bị kết luận sai phạm ở các dạng như lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi (mượn nợ của dân, ép các nhà hàng, quán ăn mua bán khăn lạnh); vượt biên trái phép sang Campuchia đánh bạc; lập biên bản kiểm tra hộ dân tố cáo hàng giả; tham mưu bổ nhiệm vợ sếp vào chức danh lãnh đạo sai quy định; buộc thôi việc cán bộ cấp dưới sai luật… Riêng ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chi cục trưởng, bị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An đề xuất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền. Dự kiến tuần tới tỉnh sẽ có kết quả kỷ luật chính thức với ông Minh.

