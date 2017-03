Điều máy bay, tàu quân sự ứng cứu Quảng Bình

Áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Trị khoảng 270 km Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng sớm 5-10, một vùng áp thấp trên khu vực phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp sẽ di chuyển chậm, chủ yếu theo hướng tây bắc. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Quảng trị: Đề nghị hỗ trợ khẩn 1.500 tấn gạo Ngày 5-10, Quảng Trị vẫn còn khoảng 10.000 căn nhà ở tám huyện, thị bị ngập lũ. Tuyến đường 9, đường 14 đã thông trở lại. Lũ đã làm ba người chết, hai người bị thương; 40 nhà dân bị sập, tốc mái. Hai đập tràn xả lũ ở công trình thủy lợi Bản Của và đập Tân Vĩnh bị hư hỏng nặng, kè ở Trạm Y tế xã Triệu Nguyên (huyện Đakrông) bị cuốn trôi. Tỉnh đã có văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 1.500 tấn gạo và 3.000 áo phao cứu sinh. Nghệ An: Năm người chết, ba người mất tích Đến chiều 5-10, tỉnh Nghệ An đã có năm người chết vì lũ, ba người mất tích vẫn chưa tìm thấy. Hơn 13.000 ha ngô bị ngập trong nước lũ và 2.000 ha rau màu bị lũ phá hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An hơn 25 tỉ đồng. Đường sắt Bắc-Nam tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình bị ngập và sạt lở làm bốn đoàn tàu xuất phát từ Hà Nội đi TP.HCM bị mắc kẹt tại ga Vinh (TP Vinh, Nghệ An). Thừa Thiên-Huế: Nhiều nơi còn ngập sâu Nước trên các sông vẫn ở mức cao, hàng ngàn nhà dân thuộc các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà vẫn còn ngập chìm trong nước. Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ về các vùng nông thôn vẫn còn bị ngập sâu 0,5-1 m, có nhiều đoạn ngập hơn 1,5 m, chia cắt cục bộ. Tuyến đường từ TP Huế về trung tâm thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) bị chia cắt hoàn toàn.