Điếu thuốc lá đổi một mạng người

Thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn chiều ngày 22-10 cho biết, vụ án mạng nói trên xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 16-1. Hôm đó Nguyễn Trọng Giáp (SN 1984, trú huyện Nam Đàn) đến quán của Nguyễn Văn Hùng (SN 1991, trú cùng xóm) để mua thuốc lá. Giáp nói với Hùng là chưa có tiền trả nên xin khất nợ. Hùng đồng ý rồi lấy thuốc cho Giáp.

Lấy xong bao thuốc, Giáp đi đâu khoảng hơn một tiếng rồi quay lại quán của Hùng đòi mua chịu thuốc lá tiếp. Hùng không đồng ý, Giáp tức giận dùng tuốc nơ vít dí vào cổ và đánh Hùng; đạp đổ giá đựng hàng trong quán, làm hàng hoá rơi tung toé.

Bị đánh đau và thấy quán bị đập phá, Hùng chạy vào trong nhà lấy con dao dưới gầm giường chém liên tiếp vào cổ, vai và người Giáp, làm Giáp chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hùng đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú. Hiện Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng về tội giết người.

Theo Hoàng Lam (Dân trí)