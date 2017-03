Điều tra cái chết bất thường của một nghi can

Theo trình bày của chị Trần Thị Tâm (vợ anh Kiều), ngày 12-5, Công an xã Hòa Đồng gửi giấy mời anh Kiều đến trụ sở vào sáng hôm sau với lý do “cần hỏi một số việc”. Tuy nhiên, rạng sáng 13-5 ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an xã Hòa Đồng, cùng một số người bất ngờ ập vào nhà còng tay, bắt anh Kiều đưa đi mà không đọc lệnh bắt. Khi gia đình thắc mắc, ông Thắng nói: “Mượn anh Kiều đi có việc, ngày mai sẽ trả”.

Đến 20 giờ cùng ngày, có người nhắn với ông Cộ (cha anh Kiều) đến công an xã có việc gấp. Đến nơi, ông Cộ được báo tin: “Đang tiến hành điều tra, anh Kiều bị xỉu nên công an đưa đi trạm xá, sau đó chuyển sang BV Đa khoa Phú Yên thì anh Kiều tử vong không rõ lý do”.

Sáng 14-5, Công an tỉnh Phú Yên khám nghiệm tử thi anh Kiều, có mời người nhà nạn nhân chứng kiến. Qua đó, phát hiện trên thi thể anh Kiều có nhiều vết bầm tím, toàn bộ hai chi dưới, hai tinh hoàn bị bầm tím, khi mổ bên trong có hai chấm đen; phía sau đầu, đỉnh đầu, thái dương trái có nhiều vết bầm tím, khi mổ bên trong có tụ máu não.

Vợ và con của anh Kiều bức xúc vì không biết vì sao anh bị bắt và đột ngột tử vong. Ảnh: TẤN LỘC

Chiều 14-5, khi lực lượng công an đưa quan tài anh Kiều về đến nhà, vợ anh và một số người thân chặn xe, không cho đưa đi chôn, yêu cầu công an phải làm rõ cái chết trước khi mai táng. Nhiều người dân địa phương quá khích kéo đến gây mất trật tự. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng mới giải tán được đám đông.

Tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nghĩa cho biết công an triệu tập Kiều đến để làm việc do Kiều là nghi can trong các vụ trộm gần đây xảy ra trên địa bàn. Kiều được đưa đến Phòng PC45 - Công an tỉnh Phú Yên để nhận dạng. Do Kiều có biểu hiện mệt, khó thở nên được đưa đến trạm xá. Thấy tình trạng sức khỏe Kiều càng lúc càng xấu nên gia đình đưa Kiều đến cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên. Đến tối thì Kiều tử vong.

“Chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan giám định pháp y mới xác định nguyên nhân cái chết của Ngô Thanh Kiều” - Đại tá Nghĩa nói.

Đang mang thai còn năm ngày nữa sinh, chị Tâm khóc ngất: “Tôi thấy chồng tôi bị bắt mà không có lệnh, không nói rõ bắt vì lý do gì, vì sao chồng tôi đang khỏe mạnh lại chết tức tưởi như vậy?”.

Ông Cộ ngậm ngùi: “Gia đình tôi rất bức xúc trước cái chết của con. Đến nay gia đình tôi vẫn không biết vì sao con tôi bị bắt. Chúng tôi đang chờ kết quả giám định pháp y rồi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ cái chết của con tôi”.

TẤN LỘC