Điều tra hai siêu xe nghi nhập lậu

Hiện Công an quận 7 đã tạm giữ hai siêu xe (giá trị 7-8 tỉ đồng/chiếc) cùng các giấy tờ có liên quan để làm rõ, xử lý về hành vi vi phạm pháp luật của những người có liên quan.

Trước đó, vào tháng 7-2013, Công an quận 7 đã kiểm tra siêu xe năm chỗ hiệu Bentley biển số 29A-023… đang đậu trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận 7). Công an phát hiện người trên xe là một nữ ca sĩ - diễn viên - người mẫu có tiếng tại TP.HCM. Sau đó chủ xe là ông NHP (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) có xuất trình giấy đăng ký xe, sổ kiểm định xe mang tên ông NKD (ngụ Hà Nội). Tuy nhiên, khi Công an quận 7 xác minh về nguồn gốc chiếc xe thì phát hiện biển số xe 29A-023…là của ô tô mang hiệu Nissan Teana, chủ phương tiện là ông NKD như nói trên.

Cũng trong tháng 7, Công an quận 7 kiểm tra chiếc siêu xe năm chỗ hiệu Mercedes-Benz S550 biển số 51A-247… màu đen đậu tại đường Nguyễn Hữu Thọ. Lúc này chủ xe là ông LVL (ngụ quận 7) có xuất trình giấy đăng ký xe, sổ kiểm định xe đứng tên ông TVD (ngụ quận Gò Vấp). Tuy nhiên, khi Công an quận 7 xác minh thì phát hiện biển số xe 51A-247… thực chất là biển số của ô tô Lexus loại RX 350, đứng tên chủ sở hữu là ông NTH (ngụ quận Gò Vấp).

HOÀNG TUYẾT