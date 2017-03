Điều tra hai vụ mìn tự chế nổ trước nhà dân

(PL)- Ngày 23-5, Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ hai quả mìn tại nhà và ki-ốt của ông Trần Văn Tạo (trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Theo ông Tạo, vào sáng 23-5, vợ chồng ông Tạo đang ngủ trong nhà thì nghe một tiếng nổ lớn trước cửa nhà bếp. Vụ nổ phá hỏng cánh cửa và một số tài sản trong nhà bếp. Sau đó chừng 4 phút, quả mìn thứ hai phát nổ trong ki-ốt bán tạp hóa của ông Tạo (cách nhà chừng 20 m) làm rung chuyển cả khu vực. Vụ nổ thứ hai phá hỏng ki-ốt và hàng hóa, xe máy của một người dân cùng xe ô tô tải của cháu ông Tạo dựng gần ki-ốt bị hư hỏng nặng. Điều tra ban đầu cho thấy cả hai vụ nổ đều do mìn tự chế. Trước đó, vào tháng 9-2011, một quả mìn phát nổ trước cửa nhà gia đình ông Tạo làm hư hỏng nhiều tài sản trong nhà, đến nay vẫn chưa điều tra ra thủ phạm. ĐẮC LAM