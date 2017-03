Điều tra một nam thanh niên chết bí ẩn dưới hồ

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 23-8, một số người dân đến khu vực hồ đá bê tông số 6 (sau vách núi Châu Thới thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An) để câu cá thì phát hiện xác một nam thanh niên nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường Bình An có mặt, phong tỏa hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể thanh niên chết trên hồ đá. Ảnh: X.NGỌC

Thông tin ban đầu, nạn nhân là nam (khoảng 25-30 tuổi), cao trên 1,6 m, chết trong trạng thái nằm ngửa trên mặt nước. Trên người mặc quần Jean xanh, áo thun nâu đen, khuôn mặt biến dạng.

Hiện cái chết, danh tính nạn nhân đang được cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân.

N.ĐỨC