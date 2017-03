Điều tra một thanh niên chết tại trụ sở công an xã

Cùng ngày, tại BV Đa khoa huyện Khánh Vĩnh, anh Cao Văn Lệ (27 tuổi, trú thôn Suối Lách, xã Khánh Trung) kể: Khoảng một tháng trước, anh cùng bạn là Cao Văn Tuyên (19 tuổi, trú cùng thôn) đi mua rượu. Trên đường về gặp một con heo con nên bắt mang về nhà để nuôi. Sáng hôm sau, Công an xã Khánh Trung gọi hai người lên để hỏi và cho về. Đến 17 giờ ngày 5-7, Công an xã Khánh Trung lại gọi hai người lên để hỏi tiếp về vụ con heo. “Đến trụ sở Công an xã Khánh Trung, tôi và anh Tuyên bị ba người mặc đồng phục công an xã dùng tay chân và dùi cui đánh, đấm đá liên tục. Họ đánh chúng tôi từ 18 giờ đến 20 giờ và chỉ dừng lại khi phát hiện tôi và anh Tuyên ngất xỉu” - anh Lệ kể.

Chiều 7-7, BS Văn Dũng, Phó Giám đốc BV Đa khoa huyện Khánh Vĩnh, cho biết: Khoảng 23 giờ ngày 5-7, hai công an xã đưa bệnh nhân Tuyên đến cấp cứu nhưng bệnh nhân đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Khoảng 30 phút sau, anh Lệ cũng được Công an xã Khánh Trung đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trên người có một số vết bầm. Qua thăm khám cho thấy anh Lệ bị đa chấn thương ở vùng bụng và tay. Bệnh nhân Lệ khai những vết bầm trên cơ thể là do bị công an đánh.

Chúng tôi đến nhà anh Cao Văn Tuyên (thôn Suối Lách) để tìm hiểu vụ việc thì bị một số người mặc đồng phục dân quân tự vệ xã Khánh Trung ngăn cản, không cho hỏi han dù các PV đã đưa giấy giới thiệu. Sau đó một người đàn ông tự xưng là “chỉ huy trưởng” dân quân tự vệ xã đến yêu cầu phóng viên ra khỏi khu vực mà không thèm kiểm tra giấy tờ. Sau khi điện thoại cho ai đó, người này nói lớn: “Các anh phải ra khỏi đây ngay, đây là khu vực cấm. Nếu không ra tôi sẽ điều lực lượng xuống…” và nói đó là lệnh của cấp trên và không hề giải thích gì!

Cuối giờ chiều cùng ngày, chúng tôi đã cố liên lạc với lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh và Công an tỉnh Khánh Hòa nhưng không được.

LÊ XUÂN