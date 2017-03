Điều tra nghi án lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

Trước đó, ngày 24-10, ông Lê Hoàng Lâm (ngụ Đầm Dơi, Cà Mau) đến Công an phường 7, quận 3 tố cáo việc con gái mình là Lê Thùy Linh (19 tuổi) nghi bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ông Lâm cho biết vào ngày 23-10, Linh liên lạc với ông Lâm và kêu cứu. Linh nói bị Liên và người bạn tên Mai dụ dỗ dắt đi du lịch ở Tây Bắc. Sau đó đưa đến cửa khẩu Móng Cái rồi sang Trung Quốc. Tại đây Liên bán Linh cho một người đàn ông Trung Quốc gốc Việt Nam. Người đàn ông này đe dọa nếu Linh không chịu làm “gái” sẽ bán vào nơi khác khổ hơn.

Đến chiều cùng ngày, một phụ nữ gọi điện thoại cho ông Lâm thông báo là Linh đã bị bán với giá ba vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 100 triệu đồng Việt Nam). Người này yêu cầu ông Lâm phải thường xuyên giữ máy điện thoại để nếu chuộc được sẽ thông báo cho ông. Cả hai số điện thoại mà Linh và người phụ nữ kia gọi cho ông Lâm đều có 15 số, đầu số là 00861… Ông Lâm hỏi công ty viễn thông thì được biết đó là số điện thoại của Trung Quốc. Cả hai số trên ông Lâm đã cung cấp cho cơ quan điều tra.

Chủ nhà trọ nơi Linh thuê ở tại phường 7 (quận 3) cho biết đầu tháng 10-2011, Linh cùng với bạn là Đặng Mỹ Liên (ngụ thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau) thuê trọ ở nhà bà. Đến ngày 14-10 thì Linh và Liên đi đâu không rõ cho đến nay. Bà cho biết những ngày qua có gọi điện thoại cho Liên và Linh nhưng đều không liên lạc được.

Ngày 24-10, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Nghiêm (trú xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Vi Thị Thoa (trú xã Xiêng My, huyện Tương Dương, Nghệ An) về hành vi mua bán trẻ em.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 11-10, Công an huyện Tương Dương phối hợp cùng cơ quan chức năng giải thoát được em LTTL (HS lớp 10, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) bị lừa bán cho Nghiêm với giá 500.000 đồng và 1 kg tôm biển. Nghiêm đưa cháu L. nhốt vào ổ mại dâm ven quốc lộ 1A (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhưng sau đó cháu L. nhắn tin về nhà kêu cứu.

ÁI NHÂN - ĐẮC LAM